Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 19 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Сусанин
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
ул. Вольногорская, 17а-71,20-62;
ул. Довженко, 48;
ул. Орлиная;
ул. Королева, 45-123,40-60.
Новокодакский район:
ул. Старый Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
ул. Береговая, 1-7, 2-16;
ул. Извилистая, 2-36;
ул. Заборинская, 3-11, 6-10;
ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
ул. Юбилейная, 12;
ул. Горная, 1-19, 2-10.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Пестеля, 1-59, 2-72;
ул. Клубная, 2-34, 1-33;
пер. Клубный, 1-3, 17, 9, 15, 7а;
ул. Передовая, 257, 255, 255А;
ул. Райниса, 13-55, 16-70;
пер. Райниса, 5-39, 6-46.
Индустриальный район:
пр. Мира, 65А, 65Б, 65в, г, 59В, 59Г.
Соборный район:
ул. Моссаковского, 28-32;
ул. Чернышевского, 28.
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