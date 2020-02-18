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18 февраля • обновлено в 18:21
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София Ковнир

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 19 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Сусанин

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

  • ул. Вольногорская, 17а-71,20-62;

  • ул. Довженко, 48;

  • ул. Орлиная;

  • ул. Королева, 45-123,40-60.

Новокодакский район:

  • ул. Старый Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

  • ул. Береговая, 1-7, 2-16;

  • ул. Извилистая, 2-36;

  • ул. Заборинская, 3-11, 6-10;

  • ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

  • ул. Юбилейная, 12;

  • ул. Горная, 1-19, 2-10.

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Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Пестеля, 1-59, 2-72;

  • ул. Клубная, 2-34, 1-33;

  • пер. Клубный, 1-3, 17, 9, 15, 7а;

  • ул. Передовая, 257, 255, 255А;

  • ул. Райниса, 13-55, 16-70;

  • пер. Райниса, 5-39, 6-46.

Индустриальный район:

  • пр. Мира, 65А, 65Б, 65в, г, 59В, 59Г.

Соборный район:

  • ул. Моссаковского, 28-32;

  • ул. Чернышевского, 28.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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