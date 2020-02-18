Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 19 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Сусанин

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

ул. Вольногорская, 17а-71,20-62;

ул. Довженко, 48;

ул. Орлиная;

ул. Королева, 45-123,40-60.

Новокодакский район:

ул. Старый Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

ул. Береговая, 1-7, 2-16;

ул. Извилистая, 2-36;

ул. Заборинская, 3-11, 6-10;

ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

ул. Юбилейная, 12;

ул. Горная, 1-19, 2-10.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Пестеля, 1-59, 2-72;

ул. Клубная, 2-34, 1-33;

пер. Клубный, 1-3, 17, 9, 15, 7а;

ул. Передовая, 257, 255, 255А;

ул. Райниса, 13-55, 16-70;

пер. Райниса, 5-39, 6-46.

Индустриальный район:

пр. Мира, 65А, 65Б, 65в, г, 59В, 59Г.

Соборный район:

ул. Моссаковского, 28-32;

ул. Чернышевского, 28.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

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