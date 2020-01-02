Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 3 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света positime.ru

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

просп. Ивана Мазепы, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50а, 54, 56, общежитие № 5;

ул. Большая Диевская, 1 — 7, 40, 40д, 113, 117 — 121, 122а, 125д, 129, 131;

ул. Орская, 1 — 35, 2 — 52;

пер. Орский, 8 — 24, 34а;

пер. Краснокалиновый, 1 — 43, 6 — 22;

просп. Свободы, 282 — 309, 401, 409;

ул. Романа Мстиславовича, 1 — 27, 2 — 16;

ул. Черноземная, 1 — 45, 24 — 26;

ул. Юрия Кондратюка, 101, 111;

ул. Горобинова, 36, 44;

ул. Макеевская, 1 — 7, 10 — 14.

Шевченковский район:

ул. Светлова, 53 — 71;

ул. Вознесенская, 37, 46, 50;

ул. Кулишовская, 1 — 9, 2, 4;

ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 3, 12 — 18.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 1 января, в Днепре прошло факельное шествие, посвященное 111-ой годовщине со дня рождения Степана Бандеры - одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

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