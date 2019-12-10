Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 10 декабря, в некоторых районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением ремонтных работ и техническим обслуживанием электросети. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети.

Отключение света Корреспондент.net

Света не будет по таким адресам:

Индустриальный район:

ул. Данила Заболотного, 1 — 25, 2 — 34;

ул. Дружная, 38;

ул. Урожайная, 2 — 28, 3 — 23;

ул. Новокузнецкая, 1 — 39;

ул. Леонида Кумача, 1 — 29, 4 — 30;

ул. Орджоникидзе, 1 — 31;

ул. Есенина, 1 — 139, 2 — 78;

ул. Праздничная, 1 — 13;

пер. Богусласвский, 1 — 7, 2 — 12;

пер. Надежды, 6 — 10;

пер. Шляхетный, 1, 2 — 8;

ул. Софьи Ковалевской, 67, 69, 71, 71а, 73;

ул. Калиновая, 90;

ул. Хабаровская, 39 — 101, 56 — 64;

ул. Марко Вовчка, 8, 45;

ул. Оренбургская, 1 — 25, 2 — 34, 36 — 62, 40;

ул. Новосибирская, 1 — 23;

ул. Иркутсткая, 19, 32 — 58, 35 — 67;

ул. Байкальская, 31а;

ул. Вяземская, 40;

ул. Тихоокеанская, 2.

Шевченковский район:

ул. Стасова, 1 — 45, 2 — 82;

пер. Стасова, 1 — 46;

ул. Антина Синявского, 101 — 179, 177 — 231;

ул. Михаила Вербицкого, 1 — 5, 2 — 12, 7 — 51, 14 — 76, 55а, 65б, 71а, 73, 98 — 108;

ул. Августина Волошина, 5;

ул. Вдовенко, 1 — 37, 4 — 24;

ул. Вадима Сидура, 57, 58, 59, 60;

ул. Геофизическая, 1;

пер. Маковского 3, 3е, 9, 13, 25, 26, 27;

пер. Вербицкого, 1 — 51, 2 — 24;

пер. Любимый, 1, 2;

пер. Ивана Сулимы, 1, 1а, 3, 5, 7;

ул. Василия Бедного, 1 — 15, 2 — 8;

ул. Семена Скляренко, 61 — 71, 76;

ул. Бориса Познанского, 1 — 26;

ул. Румянцева, 1 — 7, 2 — 34;

ул. Терпигорьева, 9, 12, 14, 16, 18.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Любарского, 16 — 32, 19 — 33;

ул. Елены Пчелки, 1 — 3;

ул. Совхозная, 4;

пер. Любарского, 7, 7/1;

ул. Владимира Дубовика, 16;

ул. Петрозаводская, 458а, 500а/1;

ул. 230-й Стрелковой дивизии, 1а — 43, 8 — 42;

ул. Черниговская, 351а, 359а, 357а;

пер. Южный, 1 — 47, 2 — 52;

ул. Передовая, 548 — 668, 475 — 561, 571а, 571б, 571в.

пер. Гуртовой, 9а, 11а, 17а, 13, 14;

ул. Гуртовая, 7 — 31, 56 — 78.

Соборный район:

ул. Евпаторийская, 2б;

ул. Куйбышева, 5б, 6, 8, 8а;

ул. Василия Жуковского, 24;

ул. Олеся Гончара, 8 — 30, 11 — 21;

ул. Чернышевского, 1, 4 — 20, 30а;

ул. Жуковского, 35.

Центральный район:

ул. Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

ул. Кабардиновская, 17 — 25;

ул. Саксаганского, 2 — 30, 9 — 27;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Выборная, 1.

Новокодакский район:

ул. Каменская, 3, 9;

ул. Владимира Ивасюка, 22, 26 — 38, 51;

ул. Авиационная, 23, 37, 39, 43, 45;

ул. Данилы Галицкого, 22, 24, 26.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 9 декабря, в сети появилась информация о том, что в поселке Аулы на Днепропетровщине ребенок пришел в школу с открытой формой туберкулеза.

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