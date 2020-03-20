Несколько районов Днепра останется без света: адреса

В пятницу, 20 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
dnipro.ukrainianwall.com
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
переулок Дружбы, 2, 4, 6, 8, 33б;
улица Авиационная, 31, 33, 33а, 33б, 35;
улица Караваева, 13, 13а, 15-17, 17а;
тупик Упорный, 1-29, 2-104;
улица Гайдамацкая, 96-112а, 119-213;
Центральный район:
проспект Александра Поля, 17-25.
Как писал OBOZREVATEL ранее, магазины Днепра ограничили вход для покупателей до 15 человек. На улице выстроились огромные очереди.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал