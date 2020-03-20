Несколько районов Днепра останется без света: адреса

В пятницу, 20 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света dnipro.ukrainianwall.com

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

переулок Дружбы, 2, 4, 6, 8, 33б;

улица Авиационная, 31, 33, 33а, 33б, 35;

улица Караваева, 13, 13а, 15-17, 17а;

тупик Упорный, 1-29, 2-104;

улица Гайдамацкая, 96-112а, 119-213;

Центральный район:

проспект Александра Поля, 17-25.

Как писал OBOZREVATEL ранее, магазины Днепра ограничили вход для покупателей до 15 человек. На улице выстроились огромные очереди.

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