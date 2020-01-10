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10 января • обновлено в 09:23
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Карина Бондаренко

Нескольким района Днепра 10 января отключили свет: список адресов

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В пятницу, 10 января, в нескольких районах Днепра отключили электричество.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Временно без света останутся жители двух районов:

Самарский район:

  • Самарский спуск;

  • улица Массивная;

Новокодакский район:

  • улица Новоорловская, 2б, 2в;

  • улица Орловская, 36а;

  • улица Метростроевская, 3.

  • улица. Можайского, 88;

  • переулок Больничный, 1-45, 2-46;

  • улица Юрия Кондратюка, 56-120, 85;

  • улица Водосточная, 1-27, 12, 18-34;

  • улица Макеевская, 13-33, 24-40;

  • улица Каховки, 13-43, 22-30;

  • улица Любенская, 2-26, 1, 5-27;

  • проспект Свободы, 23к, 31-59, 67-95, 82;

  • переулок Педюменский, 1-3, 2-18;

  • переулок 1-й Проездной, 1-15, 2-16;

  • переулок Рижский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги. Новый размер платы за абонентское обслуживание на своем официальном сайте опубликовало КП "Днепрводоканал". Тарифы начали действовать с 1 января 2020 года.

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Автор
Карина Бондаренко
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