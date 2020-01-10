Нескольким района Днепра 10 января отключили свет: список адресов

В пятницу, 10 января, в нескольких районах Днепра отключили электричество.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Временно без света останутся жители двух районов:

Самарский район:

Самарский спуск;

улица Массивная;

Новокодакский район:

улица Новоорловская, 2б, 2в;

улица Орловская, 36а;

улица Метростроевская, 3.

улица. Можайского, 88;

переулок Больничный, 1-45, 2-46;

улица Юрия Кондратюка, 56-120, 85;

улица Водосточная, 1-27, 12, 18-34;

улица Макеевская, 13-33, 24-40;

улица Каховки, 13-43, 22-30;

улица Любенская, 2-26, 1, 5-27;

проспект Свободы, 23к, 31-59, 67-95, 82;

переулок Педюменский, 1-3, 2-18;

переулок 1-й Проездной, 1-15, 2-16;

переулок Рижский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги. Новый размер платы за абонентское обслуживание на своем официальном сайте опубликовало КП "Днепрводоканал". Тарифы начали действовать с 1 января 2020 года.

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