Нескольким района Днепра 10 января отключили свет: список адресов

В пятницу, 10 января, в нескольких районах Днепра отключили электричество.
Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская жизнь
Временно без света останутся жители двух районов:
Самарский район:
Самарский спуск;
улица Массивная;
Новокодакский район:
улица Новоорловская, 2б, 2в;
улица Орловская, 36а;
улица Метростроевская, 3.
улица. Можайского, 88;
переулок Больничный, 1-45, 2-46;
улица Юрия Кондратюка, 56-120, 85;
улица Водосточная, 1-27, 12, 18-34;
улица Макеевская, 13-33, 24-40;
улица Каховки, 13-43, 22-30;
улица Любенская, 2-26, 1, 5-27;
проспект Свободы, 23к, 31-59, 67-95, 82;
переулок Педюменский, 1-3, 2-18;
переулок 1-й Проездной, 1-15, 2-16;
переулок Рижский.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги. Новый размер платы за абонентское обслуживание на своем официальном сайте опубликовало КП "Днепрводоканал". Тарифы начали действовать с 1 января 2020 года.
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