Не забудьте зонтик: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 15.06.2020

В понедельник, 15 июня, в Днепре ожидается преимущественно ясная погода.

Лишь к вечеру появятся первые тучи и пойдет дождь с градом. Порывы ветра при этом будут достигать 15-24 м/c, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 56-97%. Рассвет наступит в 04:35, закат ожидается в 20:45.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет теплой, но дождливой: кратковременные грозовые дожди пройдут в большинстве областей.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

"Крым – это Украина!" Госдеп США повторил свое требование к России

В США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца

49 ангелов крылатой пехоты: в Украине с болью вспомнили трагедию с Ил-76 над Луганском

Украинских пограничников вооружат новейшими пистолетами-пулеметами: видео испытаний

Вот и все. Украина идет в НАТО