Не забудьте зонтик: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

В понедельник, 15 июня, в Днепре ожидается преимущественно ясная погода.

Лишь к вечеру появятся первые тучи и пойдет дождь с градом. Порывы ветра при этом будут достигать 15-24 м/c, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 56-97%. Рассвет наступит в 04:35, закат ожидается в 20:45.

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет теплой, но дождливой: кратковременные грозовые дожди пройдут в большинстве областей.