Не забудьте зонтик: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 26 мая, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Ночью будет идти мелкий дождь. Утром он усилится, но к вечеру должен прекратиться, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +10 до +18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 45-83%. Рассвет наступит в 04:44, закат ожидается в 20:29.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими. Однако порой высокие температуры будут прерываться волнами холода.

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