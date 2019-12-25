Не забудьте зонтик: синоптики дали прогноз погоды на 25 декабря в Днепре

В среду, 25 декабря, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

С утра и до вечера будет идти дождь. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоды на 25 декабря в Днепре www.drive2.com

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +3 до +5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 86-100%.

На протяжении всего дня ожидается дождь. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 7:28, закат ожидается в 15:51.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин забили двух знакомых до смерти из-за якобы кражи еды и техники. Происшествие случилось в ночь на 23 декабря, когда компания распивала спиртные напитки.

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