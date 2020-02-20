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20 февраля • обновлено в 08:13
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Алина Рашевская

Не забудьте зонтик: синоптики дали прогноз погоды на 20 февраля в Днепре

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В четверг, 20 февраля, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Утром пойдет мелкий дождь, который прекратится к обеду. Температура воздуха не опустится ниже нуля, сообщает Синоптик.

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Погода в Днепре

Погода в Днепре

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 80-100%.

В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. С самого утра и до вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Рассвет наступит в 6:36, закат ожидается в 17:10.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине погоду 20 февраля будет определять антициклон, поэтому в большинстве регионов будет сухо и солнечно. Лишь небольшой фронт принесет в западные области дождь и мокрый снег.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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