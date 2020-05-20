Не хватает больше 200 млн! Горсовет Днепра обвинил власть в "бюджетной дыре" из-за карантина

Из-за карантина в связи с коронавирусом в Украине бюджет Днепра недовыполнен на 226 миллионов гривен.

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Об этом во время сессии Днепровского городского совета заявил заместитель мэра Днепра, директор департамента экономики, финансов и городского бюджета Владимир Миллер.

По его словам, из-за введенных центральной властью ограничений, в частности, моратория на уплату налога на доходы физических лиц и единого налога, город недополучил 58 и 10 млн грн соответственно. Еще 35 млн грн городская казна недобрала из-за снижения выплат акцизных сборов.

Владимир Миллер gorsovet.com.ua

Миллер считает, что в мае ситуация незначительно улучшиться, однако доход бюджета до сентября будет ниже ожидаемого из-за неблагоприятный условий для местного бизнеса.

Чиновник рассказал, чтобы своевременно выполнить обязательства перед подрядчиками и выплачивать зарплаты бюджетникам, властям Днепра впервые за каденцию пришлось получить бюджетную ссуду.

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