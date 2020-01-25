Не делайте апокалиптических прогнозов: Филатов отреагировал на смерть 2-летнего ребенка от гриппа

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал смерть двухлетнего мальчик от гриппа, которая произошла в Днепре.

Городской голова Днепра заявил, что причин для апокалиптических прогнозов нет. Об этом он написал в комментариях на своей странице в Facebook.

"Жизнь – боль. Привыкайте. Безусловно, смерть мальчика – ужасная трагедия. Но когда в миллионном городе умирает один ребенок, а сотни сетевых идиотов потом бьются в падучей и строчат апокалиптические прогнозы в соцсетях, то это реальная проблема", – написал Филатов.

Скриншот Facebook/Boris Filatov

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 2-летний мальчик умер из-за гриппа. Ребенок заболел 20 января и ему поставили диагноз "поражение вирусом гриппа А".

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