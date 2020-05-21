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21 мая • обновлено в 13:35
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Названа причина обрушения моста под Днепром

3.3т
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Причиной разрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области стала фура, груз которой превышал норму в несколько раз.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Александр Бондаренко, передает пресс-служба ОГА. По его словам, движение транспорта на мосту было разрешено с ограничением до 10 тонн.

"Об этом сообщают соответствующие дорожные знаки, установленные на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому нужно восстановить движение как можно скорее. Город - на балансе Укравтодора. Но будем восстанавливать его совместными усилиями", – отметил Бондаренко.

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

Информатор

На месте ЧП работает совместная комиссия ОГА и службы автодорог Днепропетровской области.

Схема объезда разрушенного моста в настоящее время согласовывается с правоохранительными органами. К концу недели планируется установить соответствующие дорожные знаки для транзитного транспорта.

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

Информатор

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

Информатор

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

Информатор

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

В Алексеевке Днепропетровской области обвалился мост

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области обрушился мост через залив Каховского водохранилища. Происшествие случилось, когда по нему проезжала фура, груженная металлическими конструкциями.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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