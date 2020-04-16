Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в Днепре Николай Несправа начал собирать пожертвования в связи со сложным материальным положением из-за карантина и в тот же день купил себе земельный участок.

На странице церкви в Facebook 14 апреля был опубликован пост с просьбой о помощи. Как выяснили журналисты "Слідство.Info", одновременно с этим протоиерей приобрел земельный участок площадью 25 соток в селе Шульговка в Днепропетровской области.

Настоятель храма в Днепре собирал пожертвования и купил себе участок

По словам священнослужителя, он это сделал за собственные средства, которые заработал в университете.

"У меня есть работа. Я работаю в университете внутренних дел, я профессор кафедры международных отношений. Кроме этого, хобби – я 20 лет занимаюсь ландшафтным дизайном, экодизайном", – заявил Несправа.

Настоятель храма в Днепре собирал пожертвования и купил себе участок

Кроме того, в том же селе он владеет участком площадью 25 соток и небольшим помещением. По его словам, имущество он получил в подарок от людей, для которых делал экодизайн.

Живет Несправа на протяжение 20 лет в частном доме в Днепре площадью 200 квадратных метров, его он якобы получил от родителей. Также ему с 2014 года принадлежит два участка общей площадью 20 соток в селе Царичанка. Там, по его словам, планировали сделать лабораторию экологических исследований. Однако якобы неудачно выбрали место.

Настоятель храма в Днепре собирал пожертвования и купил себе участок

Онлайн-сбор пожертвований священнослужитель объясняет тем, что средства необходимы для обеспечения работы храма. Он рассказал, что за последние сутки поступило около восьми тысяч гривен пожертвований.

Как писал OBOZREVATEL ранее, из инфекционной больницы в Кривом Роге Днепропетровской области сбежал пациент, у которого обнаружили коронавирус.