Настоящая весна! Синоптики прогнозируют до +19 в Днепре

В среду, 4 марта, в Днепре будет по-настоящему весенняя погода. Воздух прогреется до +19 градусов.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе будет сухо и облачно.
Днем температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов, ночью +4...+6 градусов. Ветер северный 7-12 м/с. Без осадков.
Погода в Украине 4 марта
Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.
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