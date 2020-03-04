Настоящая весна! Синоптики прогнозируют до +19 в Днепре

В среду, 4 марта, в Днепре будет по-настоящему весенняя погода. Воздух прогреется до +19 градусов.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе будет сухо и облачно.

Днем температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов, ночью +4...+6 градусов. Ветер северный 7-12 м/с. Без осадков.

Погода в Украине 4 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

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