Нарушители парковки заплатили в бюджет Днепра несколько миллионов

Начальник инспекции по контролю за парковкой Владимир Бацун сообщил, что по состоянию на 25 сентября в бюджет Днепра поступило 4,5 млн гривен штрафов за нарушение правил парковки.

Он отметил, что с марта текущего года инспекторы выписали около 35 тыс. штрафов. Об этом Бацун сказал журналистам во время пресс-конференции.

В горбюджет поступило 4,5 млн гривень от штрафов (иллюстрация) insider.zt.ua

"На вчерашний день в городской бюджет зашло 4,5 млн гривень ... Это непосредственно от штрафов", – сказал он.

Кроме того, за время работы инспекции эвакуировано 995 автомобилей.

Водители могут получить штраф за нарушение правил парковки, которое существенно осложняет движение, на 510 гривен, за неправильную остановку и стоянку – на 255 гривен и за неоплату парковки – ее двадцатикратную стоимость.

В настоящее время штат инспекции уже почти набран и составляет 75 человек, из них 42 – инспекторы.

Также в городе работают 6 ведомственных эвакуаторов, и еще 2 планируется приобрести к ноябрю.

Среди планов инспекции – дальнейшее обустройство парковок в городе. В частности, на сегодняшний день обустроено и обеспечено паркоматами 100 площадок, и еще 36 подготовят к середине ноября.

Бацун отметил, что в результате проверок наметилась тенденция к сокращению количества нарушений.

Ранее OBOZREVATEL писал, что законопроект об увеличении штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги, вступил в силу в среду, 25 сентября. Предполагается, что перегруженные фуры будут платить штрафы от 8,5 до 34 тыс. грн, при этом чем больше перевес, тем больше будет штраф.

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