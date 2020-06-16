Накроют дожди с грозами: озвучен свежий прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 16 июня, в Днепре ожидаются дожди с грозами, град и сильные порывы ветра.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха +26 +28 градусов днем, ночью похолодает до +16 +18 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине 16 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Киеве 12 июня официально зарегистрировали новый температурный рекорд за 140 лет – 27,9 градусов тепла по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд был установлен в 2010 году.