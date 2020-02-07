Накроет снегопад и ударит мороз: синоптики дали прогноз погоды на 7 января

В пятницу, 7 февраля, в Днепре прогнозируют осадки.

Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Об этом сообщает Синоптик.

Прогноз погоды dp.vgorode.ua

В городе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.

Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до -7 градусов, ночью -8...-9 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах страны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!