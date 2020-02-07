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7 февраля • обновлено в 07:24
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Карина Бондаренко

Накроет снегопад и ударит мороз: синоптики дали прогноз погоды на 7 января

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В пятницу, 7 февраля, в Днепре прогнозируют осадки.

Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Об этом сообщает Синоптик.

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Прогноз погоды

Прогноз погоды

dp.vgorode.ua

В городе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.

Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до -7 градусов, ночью -8...-9 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.

Накроет снегопад и ударит мороз: синоптики дали прогноз погоды на 7 января

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах страны.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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