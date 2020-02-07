Накроет снегопад и ударит мороз: синоптики дали прогноз погоды на 7 января

В пятницу, 7 февраля, в Днепре прогнозируют осадки.
Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Об этом сообщает Синоптик.
Прогноз погоды
dp.vgorode.ua
В городе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.
Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до -7 градусов, ночью -8...-9 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах страны.
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