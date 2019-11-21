Накроет мороз и шторм: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В Днепр пришло существенное похолодание.

В городе и на территории области ожидается сильный ветер и мороз, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Bobrlife

В четверг, 21 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность. День пройдет без осадков. Ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, а местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов мороза, а днем – 0...+5 градусов тепла.

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Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Украине будет достаточно "мягкой", температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

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