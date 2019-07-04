В Днепре продолжают восстанавливать работу лифтов в многоэтажках города.

В этом году запланировано капитально отремонтировать 46 подъемников, из них 13 полностью заменить, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

"Всего на капитальный ремонт и замену 46 лифтов из городского бюджета выделено 60 млн грн. Работы активно проводятся. Поэтому сейчас уже постепенно отремонтированные лифты сдают в эксплуатацию", – сообщил Владислав Грицай, директор департамента жилищного хозяйства городского совета.

Владислав Грицай Пресс-служба городского совета

Во многих лифтах уже полностью заменили оборудование в машинной и шахтовой частях, станцию ​​управления, двигатели, двери, обшивку, кнопки, освещение и тому подобное.

Как отметил Грицай, работы с текущих ремонтов лифтов выполняют обслуживающие компании за счет тарифа, который жильцы платят за лифты.

"Сейчас по городу около 50 неработающих лифтов. Часть - в работе по их восстановлению. Планируем, что к концу года по городу не будет ни одного неработающего лифта", - добавил представитель мэрии.

Отремонтированный лифт Пресс-служба городского совета

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