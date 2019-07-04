ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Жизнь города

Накатаемся: до конца года в Днепре отремонтируют все лифты

188Читать материал на украинском

В Днепре продолжают восстанавливать работу лифтов в многоэтажках города.

В этом году запланировано капитально отремонтировать 46 подъемников, из них 13 полностью заменить, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

"Всего на капитальный ремонт и замену 46 лифтов из городского бюджета выделено 60 млн грн. Работы активно проводятся. Поэтому сейчас уже постепенно отремонтированные лифты сдают в эксплуатацию", – сообщил Владислав Грицай, директор департамента жилищного хозяйства городского совета.

Новости
Шагнул вниз с 5 этажа: под Киевом произошло смертельное ЧП с лифтом
Владислав Грицай

Владислав Грицай

Пресс-служба городского совета

Во многих лифтах уже полностью заменили оборудование в машинной и шахтовой частях, станцию ​​управления, двигатели, двери, обшивку, кнопки, освещение и тому подобное.

Как отметил Грицай, работы с текущих ремонтов лифтов выполняют обслуживающие компании за счет тарифа, который жильцы платят за лифты.

"Сейчас по городу около 50 неработающих лифтов. Часть - в работе по их восстановлению. Планируем, что к концу года по городу не будет ни одного неработающего лифта", - добавил представитель мэрии.

Отремонтированный лифт

Отремонтированный лифт

Пресс-служба городского совета

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам вернут плату за коммуналку: как получить деньги.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel