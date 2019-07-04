В Днепре продолжают восстанавливать работу лифтов в многоэтажках города.
В этом году запланировано капитально отремонтировать 46 подъемников, из них 13 полностью заменить, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
"Всего на капитальный ремонт и замену 46 лифтов из городского бюджета выделено 60 млн грн. Работы активно проводятся. Поэтому сейчас уже постепенно отремонтированные лифты сдают в эксплуатацию", – сообщил Владислав Грицай, директор департамента жилищного хозяйства городского совета.
Владислав Грицай
Пресс-служба городского совета
Во многих лифтах уже полностью заменили оборудование в машинной и шахтовой частях, станцию управления, двигатели, двери, обшивку, кнопки, освещение и тому подобное.
Как отметил Грицай, работы с текущих ремонтов лифтов выполняют обслуживающие компании за счет тарифа, который жильцы платят за лифты.
"Сейчас по городу около 50 неработающих лифтов. Часть - в работе по их восстановлению. Планируем, что к концу года по городу не будет ни одного неработающего лифта", - добавил представитель мэрии.
Отремонтированный лифт
Пресс-служба городского совета
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам вернут плату за коммуналку: как получить деньги.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!