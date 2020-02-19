"Нагло отказываются платить": в Днепре разгорелся скандал из-за "скорых"

Городской голова Днепра Борис Филатов предложил внести 9 млн грн в уставный фонд коммунального предприятия "Автопредприятие санитарного транспорта".

Этой суммой мэр намерен погасить часть долга, который возник из-за отсутствия финансирования со стороны областной администрации. Об этом он заявил во время сессии городского совета 19 февраля, передает depo.Дніпро.

"На данный момент областная администрация отказывается платить городу стоимость использованных карет скорой помощи. Уже накопилась задолженность 14 млн грн, которую они внаглую отказываются платить, не объясняя причин", – сообщил Филатов.

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В случае, если областные власти погасят долг, решение о пополнении уставного фонда предприятия будет отменено. Как заверил Филатов, сбоев в работе скорой медицинской помощи мэрия не допустит.

"Сегодня должно состояться совещание по этому поводу. Если областная власть, как у них это часто бывает, уйдет в деструктив, мы не можем остановить в городе работу скорой помощи. Но я надеюсь, что "зеленый разум" у них возобладает", – заявил мэр.

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