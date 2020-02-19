Главная Новости
19 февраля • обновлено в 13:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

"Нагло отказываются платить": в Днепре разгорелся скандал из-за "скорых"

537
Читать материал на украинском

Городской голова Днепра Борис Филатов предложил внести 9 млн грн в уставный фонд коммунального предприятия "Автопредприятие санитарного транспорта".

Этой суммой мэр намерен погасить часть долга, который возник из-за отсутствия финансирования со стороны областной администрации. Об этом он заявил во время сессии городского совета 19 февраля, передает depo.Дніпро.

Новости
Филатов и Войт обратились в парламент о выделении "Южмашу" 210 млн грн

"На данный момент областная администрация отказывается платить городу стоимость использованных карет скорой помощи. Уже накопилась задолженность 14 млн грн, которую они внаглую отказываются платить, не объясняя причин", – сообщил Филатов.

В Днепре разгорелся скандал из-за "скорых"

В Днепре разгорелся скандал из-за "скорых"

Коллаж

В случае, если областные власти погасят долг, решение о пополнении уставного фонда предприятия будет отменено. Как заверил Филатов, сбоев в работе скорой медицинской помощи мэрия не допустит.

"Сегодня должно состояться совещание по этому поводу. Если областная власть, как у них это часто бывает, уйдет в деструктив, мы не можем остановить в городе работу скорой помощи. Но я надеюсь, что "зеленый разум" у них возобладает", – заявил мэр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепр навестила съемочная группа программы "Ревизор". Столовая Днепровского горсовета стала первой "жертвой".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги