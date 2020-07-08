Надвигаются гроза и ливень: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:00, 8.07.2020

В среду, 8 июля, Днепр накроют кратковременные дожди с грозами.

Но при этом на улице будет тепло, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха +25 +27 градусов днем, ночью похолодает до +18 +20 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Всего в столице с начала текущего года было установлено 24 температурных рекорда.

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Днепр Жизнь города

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