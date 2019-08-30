Начальник полиции на Днепропетровщине рискует лишиться должности из-за жалоб людей

Глава полиции Днепропетровской области Артем Васицкий отстранил от исполнения обязанностей руководство Солонянского отделения полиции.

Васицкий принял такое решение после общения с жителями поселка Соленое, которые пожаловались на действия местных правоохранителей, передает пресс-служба областной полиции.

Если сведения от граждан подтвердятся, дело передадут в ГБР Пресс-служба полиции Днепропетровской области

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"На встречу с руководителем областной полиции пришли местные жители, которые пожаловались на неудовлетворительную организацию работы местной полиции, в том числе ненадлежащее расследование уголовных производств", – сказано в нем.

По словам главы полиции области, если во время расследований в отношении действий полицейских сведения об их противоправной деятельности подтвердятся, то материалы проверок передадут в Государственный бюро расследований.

По состоянию на 30 августа руководство Солонянского отделения полиции отстранено от работы. Временно исполняющим обязанности начальника отделения назначен Александр Стрига.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в июле глава Национальной полиции Сергей Князев назначил Артема Васицкого временно исполняющим обязанности руководителя Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Ранее эту должность занимал Виталий Глуховеря, против которого ведется расследование в уголовном деле по факту превышения служебных полномочий.

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