Набросился с газовым баллончиком: в Днепре мужчина устроил дебош в кафе

В Днепре 6 сентября нетрезвый мужчина атаковал посетителей кафе слезоточивым газом.

Инцидент произошел на Сичеславской набережной, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина распылил слезоточивый газ в кафе Коллаж

По словам сотрудников кафе, мужчина громко разговаривал по телефону, тем самым мешая окружающим. На замечания администрации заведения и посетителей он никак не реагировал. Впоследствии между ними завязалась ссора, в ходе которой агрессивно настроенный мужчина распылил в зале слезоточивый газ.

На место происшествия прибыли правоохранители. При задержании хулиган всячески оказывал сопротивление. Дебошира в наручниках доставили в Соборное отделение полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре двое пьяных мужчин устроили стрельбу на набережной. Один из мужчин представился военным. Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на стартовый пистолет и пневматическое ружье, а также кастет.

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