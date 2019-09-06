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8 сентября • обновлено в 11:35
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Набросился с газовым баллончиком: в Днепре мужчина устроил дебош в кафе

1.3т Читать материал на украинском

В Днепре 6 сентября нетрезвый мужчина атаковал посетителей кафе слезоточивым газом.

Инцидент произошел на Сичеславской набережной, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина распылил слезоточивый газ в кафе

В Днепре мужчина распылил слезоточивый газ в кафе

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По словам сотрудников кафе, мужчина громко разговаривал по телефону, тем самым мешая окружающим. На замечания администрации заведения и посетителей он никак не реагировал. Впоследствии между ними завязалась ссора, в ходе которой агрессивно настроенный мужчина распылил в зале слезоточивый газ.

На место происшествия прибыли правоохранители. При задержании хулиган всячески оказывал сопротивление. Дебошира в наручниках доставили в Соборное отделение полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре двое пьяных мужчин устроили стрельбу на набережной. Один из мужчин представился военным. Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на стартовый пистолет и пневматическое ружье, а также кастет.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Драка драка с полицейскими
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