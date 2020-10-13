На жилом массиве Игрень в Днепре почти закончили ремонт магистрали. Фото

На жилом массиве Игрень что в Днепре, уже почти закончен ремонт магистральной дороги. Это дорога длиной около 6 км, через которую проходят такие улицы: Рощинская, Разъездная, Сахарова и Романовского.

Отмечается, что закончить работы планируют за день-два (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

"Жители Игрени обращались в городской совет с просьбой отремонтировать основную дорогу, по которой курсирует транспорт. Действительно, это автодорога важна, поскольку это выезд из города в направлении так называемой Синельниковской трассы. Дорога уже нуждалась в ремонте, поэтому внесли ее к нынешнему титулу", – рассказывает главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко.

Со своей стороны заместитель начальника управления по благоустройству департамента благоустройства и инфраструктуры ДГС Дмитрий Коробов отмечает: "Вдоль всей дороги полностью демонтирован старый асфальт, уложены два новых слоя асфальтобетона на 30 тыс. квадратных метрах. Кроме того, устроено более 6 км новых бордюров. Учитывая пожелания жителей, напротив въезда в частные дома сделали понижение бордюров. В то же время вдоль всего участка дороги обустроили карманы, где размещаются мусорные контейнеры, а также заезды для остановки общественного транспорта".

Студентка Анна ежедневно ездит по магистральной дороге и радуется, что наконец ее отремонтировали: "Это основная проезжая часть на ж/м Игрень и она уже была в совершенно плохом состоянии – яма на яме. По ней ездит и общественный транспорт. Поэтому очень хорошо, что город обратил внимание на наш массив и сделал нам дорогу".

Жительница Игрени Кристина тоже в восторге от ремонтных работ: "Наконец нам уже сделали эту дорогу, потому что транспорт здесь едва передвигался. Видно, что капитально, на совесть". "Эта дорога не знала ремонта лет пятьдесят. Ранее едешь на машине здесь, и торпеда вся сыплется. Благодарные руководству города, что сделало такой хороший полноценный ремонт", – добавляет житель ж/м Игрень Руслан.