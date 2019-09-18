На выходных перекроют центр Днепра: список улиц

В Днепре состоится четвертый ATB Dnipro Marathon, в связи с чем движение транспорта на некоторых улицах в центре города перекроют.

Мероприятие пройдет 21-22 сентября, передает "Информатор".

На выходных перекроют центр Днепра (иллюстрация) Vsednr

В частности, в субботу, 21 сентября, с 11:00 до 21:00 будут перекрыты:

площадь Героев от перекрестка с улицей Короленко;

проспект Дмитрия Яворницкого до перекрестка с улицей Михаила Грушевского;

от перекрестка улицы Владимира Мономаха и проспекта Дмитрия Яворницкого и до перекрестка улицы Грушевского и проспекта Яворницкого.

В воскресенье с 11:00 до 21:00, кроме указанных выше улиц, также перекроют:

с 6:30 до 16:00 проспект Дмитрия Яворницкого от перекрестка с улицей Юлиуша Словацкого до перекрестка с улицей Короленко и улица Князя Ярослава Мудрого от перекрестка с улицей Юлиуша Словацкого и до перекрестка с улицей Княгини Ольги;

с 6:30 до 12:00 улица Набережная Заводская от Речпорта до Ледовой арены с перекрытием перекрестных путей;

с 6:30 до 16:00 улицы Юлиуша Словацкого и Сичеславской Набережной с перекрытием перекрестных путей;

с 6:30 до 14:30 улица Набережная Победы от Приднепровской академии физкультуры до кольца возле ж/м Победа-3 с перекрытием перекрестных путей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра планируют перекрыть проезжую часть на два года. Это связано со строительством торгового центра компанией "Интерсервисстрой".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram