На выходных будет холодно: прогноз погоды в Днепре на 13 и 14 июля

13 и 14 июля в Днепре пройдут дожди.
На выходных столбик термометра поднимется максимум до +25 градусов. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
13 июля дождь прогнозируются днем. Температура воздуха +22 +24 днем, ночью от +12 до +14 градусов.
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В воскресенье, 14 июля, также обещают дождь. Температура ночью опустится до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют +23 +25 градусов.
Прогноз погоды в Днепре
sb.by
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