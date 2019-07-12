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На выходных будет холодно: прогноз погоды в Днепре на 13 и 14 июля

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13 и 14 июля в Днепре пройдут дожди.

На выходных столбик термометра поднимется максимум до +25 градусов. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

13 июля дождь прогнозируются днем. Температура воздуха +22 +24 днем, ночью от +12 до +14 градусов.

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В воскресенье, 14 июля, также обещают дождь. Температура ночью опустится до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют +23 +25 градусов.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

sb.by

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Место
Украина Днепр
Теги
погода Днепр
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