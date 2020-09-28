На улицах Днепра отключат свет: кого коснется
Во вторник, 29 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Барвинок, 1-27,66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Минская, 1-9,2;
переулок Перовской, 1-3,9;
улица Тбилисская, 15-35, 10-38;
улица Знаменовская, 10,13-19;
переулок Знаменовский, 1-7,2-8.
Индустриальный район:
улица Петра Калнышевского, 30, 32, 34;
улица Калиновая, 1, 1а, 3, 4.
Самарский район:
улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265; 218-290;
улица Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.
Шевченковский район:
улица Веснина, 63-111, 58а-102а;
улица Денисова, 24А-54;
улица Платова, 100А-108Б;
улица Баженова, 41-53;
3-й переулок Веснина;
переулок Конечный, 1-17,2-20;
улица Сурикова, 57-69, 46-64;
2-й переулок Веснина, 2-12, 5-11;
1-й переулок Веснина, 1-11;
улица Бурденко 14-80, 15-71;
переулок Платова 3-31, 4-20;
переулок Паганини, 1-29,2-20;
улица Росси, 21-65, 28-40;
улица Смежная 1-15, 2-24;
переулок Денисова, 2-40,1-23;
улица Денисова, 10-32;
переулок Нарвский;
улица Антина Синявского, 50-78;
переулок Чудский, 1-29,2-18;
улица Уютная 1-25, 20-40;
переулок Уютный;
переулок Баженова, 42-46.
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