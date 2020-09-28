На улицах Днепра отключат свет: кого коснется

Во вторник, 29 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27,66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Минская, 1-9,2;

переулок Перовской, 1-3,9;

улица Тбилисская, 15-35, 10-38;

улица Знаменовская, 10,13-19;

переулок Знаменовский, 1-7,2-8.

Индустриальный район:

улица Петра Калнышевского, 30, 32, 34;

улица Калиновая, 1, 1а, 3, 4.

Самарский район:

улица Маршала Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265; 218-290;

улица Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.

Шевченковский район:

улица Веснина, 63-111, 58а-102а;

улица Денисова, 24А-54;

улица Платова, 100А-108Б;

улица Баженова, 41-53;

3-й переулок Веснина;

переулок Конечный, 1-17,2-20;

улица Сурикова, 57-69, 46-64;

2-й переулок Веснина, 2-12, 5-11;

1-й переулок Веснина, 1-11;

улица Бурденко 14-80, 15-71;

переулок Платова 3-31, 4-20;

переулок Паганини, 1-29,2-20;

улица Росси, 21-65, 28-40;

улица Смежная 1-15, 2-24;

переулок Денисова, 2-40,1-23;

улица Денисова, 10-32;

переулок Нарвский;

улица Антина Синявского, 50-78;

переулок Чудский, 1-29,2-18;

улица Уютная 1-25, 20-40;

переулок Уютный;

переулок Баженова, 42-46.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на перекрестке улиц Вильямса и Фермерской бездомная собака покусала пешехода.