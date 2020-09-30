На улицах Днепра не будет воды: кого коснется

В среду, 30 сентября, несколько улиц Днепра останутся без водоснабжения.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Так, воды не будет с 08:00 до 20:00 по следующим адресам:

ул. Титова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15А (детский сад № 243), 17, 19, 21;

ул. Академика Янгеля, 1, 2 (средняя школа № 120), 4, 5;

ул. Новокрымская, 2, 2А, 2Б;

пр. Богдана Хмельницкого, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Кроме того, в связи с проведением необходимых работ теплоснабжающим предприятием с 09:00 до 17:00 будет прекращено водоснабжение на ж/м Тополь-2, д. №№32, 33, 34.

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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