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На улицах Днепра масштабное отключение света: названы адреса

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В Днепре 21 августа в трех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Адреса, по которым не будет света:

Новокодакский район:

  • ул. Полковника Горленко, 28, 30, 29-41;

  • просп. Ивана Мазепы, 11-19, 21, 23, 25;

  • ул. Караваева, 24-34;

  • ул. Дунаевского, 31, 33.

  • ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;

  • ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;

  • ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;

  • ул. Гордиенко, 4, 17, 19, 23, 25;

  • ул. Военноморская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

  • ул. Волжская, 1, 2-12;

  • ул. Каменская, 2, 9;

  • пер. Альпийский, 1-5, 5а, 4-10;

  • ул. Алтайская, 4а, 13, 19;

  • ул. Гомельская, 4-12, 15-29;

  • ул. Выборгская, 14;

  • ул. Щепкина, 34, 39, 39;

  • ул. Могилевская, 3-11.

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Шевченковский район:

  • ул. Чередниченко, 1-5,4-10;

  • пер. Стасова, 1-45,2-46;

  • ул. Антона Синявского, 103-179;

  • ул. Добра;

  • ул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;

  • пер. Садовниченко, 5а;

  • ул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Вяземская, 40/1,40/2;

  • ул. Иркутская, 1-69, 2-58;

  • ул. Вовчок, 45;

  • ул. Новосибирская, 1-23;

  • ул. Оренбургская, 1-25, 2-62;

  • ул. Ковалевской, 70;

  • ул. Тихоокеанская, 2;

  • ул. Хабаровская, 39-101, 56-64;

  • ул. Гусиная, 15-91, 6-142;

  • ул. Делегатская, 129-163, 118-168;

  • пер. Кировоградский, 2-8 ;

  • пер. Робеспьера, 1-17, 27-29.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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