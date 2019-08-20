На улицах Днепра масштабное отключение света: названы адреса

В Днепре 21 августа в трех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Рамблер

Адреса, по которым не будет света:

Новокодакский район:

ул. Полковника Горленко, 28, 30, 29-41;

просп. Ивана Мазепы, 11-19, 21, 23, 25;

ул. Караваева, 24-34;

ул. Дунаевского, 31, 33.

ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;

ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;

ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;

ул. Гордиенко, 4, 17, 19, 23, 25;

ул. Военноморская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

ул. Волжская, 1, 2-12;

ул. Каменская, 2, 9;

пер. Альпийский, 1-5, 5а, 4-10;

ул. Алтайская, 4а, 13, 19;

ул. Гомельская, 4-12, 15-29;

ул. Выборгская, 14;

ул. Щепкина, 34, 39, 39;

ул. Могилевская, 3-11.

Шевченковский район:

ул. Чередниченко, 1-5,4-10;

пер. Стасова, 1-45,2-46;

ул. Антона Синявского, 103-179;

ул. Добра;

ул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;

пер. Садовниченко, 5а;

ул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Вяземская, 40/1,40/2;

ул. Иркутская, 1-69, 2-58;

ул. Вовчок, 45;

ул. Новосибирская, 1-23;

ул. Оренбургская, 1-25, 2-62;

ул. Ковалевской, 70;

ул. Тихоокеанская, 2;

ул. Хабаровская, 39-101, 56-64;

ул. Гусиная, 15-91, 6-142;

ул. Делегатская, 129-163, 118-168;

пер. Кировоградский, 2-8 ;

пер. Робеспьера, 1-17, 27-29.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

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