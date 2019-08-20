На улицах Днепра масштабное отключение света: названы адреса

В Днепре 21 августа в трех районах отключат электроснабжение.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Рамблер
Адреса, по которым не будет света:
Новокодакский район:
ул. Полковника Горленко, 28, 30, 29-41;
просп. Ивана Мазепы, 11-19, 21, 23, 25;
ул. Караваева, 24-34;
ул. Дунаевского, 31, 33.
ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;
ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;
ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;
ул. Гордиенко, 4, 17, 19, 23, 25;
ул. Военноморская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;
ул. Волжская, 1, 2-12;
ул. Каменская, 2, 9;
пер. Альпийский, 1-5, 5а, 4-10;
ул. Алтайская, 4а, 13, 19;
ул. Гомельская, 4-12, 15-29;
ул. Выборгская, 14;
ул. Щепкина, 34, 39, 39;
ул. Могилевская, 3-11.
Шевченковский район:
ул. Чередниченко, 1-5,4-10;
пер. Стасова, 1-45,2-46;
ул. Антона Синявского, 103-179;
ул. Добра;
ул. Стасова, 44-82, 1-45, 1а-45а;
пер. Садовниченко, 5а;
ул. Ткаченко, 60, 62, 59, 57.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Вяземская, 40/1,40/2;
ул. Иркутская, 1-69, 2-58;
ул. Вовчок, 45;
ул. Новосибирская, 1-23;
ул. Оренбургская, 1-25, 2-62;
ул. Ковалевской, 70;
ул. Тихоокеанская, 2;
ул. Хабаровская, 39-101, 56-64;
ул. Гусиная, 15-91, 6-142;
ул. Делегатская, 129-163, 118-168;
пер. Кировоградский, 2-8 ;
пер. Робеспьера, 1-17, 27-29.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram