На трассе Днепр-Решетиловка открыли часть отремонтированной дороги. Фото

На 12 километре нововыстроенной бетонной дороги Н-31 Днепр-Решетиловка открыли движение.

Реконструкция трассы началась еще в августе 2017 года и продолжается до сих пор, сообщили в Укравтодоре (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Постепенно, шаг за шагом, восстанавливаем дороги по всей стране. Системная работа на законодательном уровне (Дорожный фонд и реформа децентрализации), стабильное финансирование и доверие к дорожно-строительному рынку со стороны как украинских, так и международных подрядчиков дает хороший результат. Мне лично приятно, что в Украине появляются хорошие дороги европейского качества, причем с использованием различных технологий - как асфальтобетона, так и цементобетона. Н-31 строим в цементобетоне. При строительстве дороги подрядчик использует цемент украинского производства, который изготовлен по немецким технологиям", – рассказал Славомир Новак, руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Во время реконструкции Днепр-Решетиловка осуществляется строительство дороги с цементобетонным покрытием, а также расширение до четырех полос движения. Ширина полосы движения - 3,75 м, ширина проезжей части - 2х7,5 м.

Как отметили, толщина дорожной одежды - почти 1,5 м. Состоит из нескольких слоев уплотненного и стабилизированного грунта (70 см), цементогрунта (30 см), постного бетона (18 см) и тяжелого бетона (26 см).

Днепр-Решетиловка Facebook Укравтодора

По всему участку проведения работ будет осуществлен монтаж металлического барьерного ограждения, нанесение разметки, установка новых дорожных знаков, строительство площадок для взвешивания большегрузного транспорта.

Также в ходе реконструкции будет восстановление путепроводов, транспортных развязок в нескольких уровнях, мостов, биопереходы и водопропускные трубы.

Также предполагается строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное, г. Кобеляки, г. Решетиловка.

Дорога пойдет от автодороги М-03 Киев-Харьков до границы с Днепропетровской областью. Сейчас работы проводятся и в пределах Днепропетровской области.

Расчетная скорость после реконструкции по всему шоссе будет 110 км/ч.

Строительство трассы закончат в 2022 году.

Сейчас на отремонтированном участке транспорт движется по правой стороне, а по левой начинаются строительные работы.

Днепр-Решетиловка Facebook Укравтодора

Днепр-Решетиловка Facebook Укравтодора

Днепр-Решетиловка Facebook Укравтодора

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу.

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