На случай зомби-апокалипсиса: в Днепре выставили на продажу автомобиль с пулеметом. Фото

В Днепре на одной из торговых автомобильных онлайн-площадок выставили на продажу ВАЗ-2107 тюнингованный в стиле фильма "Безумный Макс".

Старому советскому автомобилю установили "жалюзи" на окнах и пулемет на капоте. Об этом сообщили на сайте Auto24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме этого, машина оснащена оригинальным двигателем расточенным до объема 1,8 литра, оборудованный прямоточной выхлопной системой и фильтром нулевого сопротивления. Интерьер "безумной Семерки" заимствован от Mazda и BMW. Оружие на капоте – бутафорский пулемет "Вулкан".

Автомобиль имеет несколько наград за участие и победы в различных автошоу и фестивалях.

ВАЗ-2107 в стиле "Безумного Макса" Auto24

ВАЗ-2107 в стиле "Безумного Макса" Auto24

ВАЗ-2107 в стиле "Безумного Макса" Auto24

Автор проекта собирал свой транспорт с того, что смог достать. Сейчас он его продает за 3,5 тысячи долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре пьяный водитель устроил страшное ДТП на мосту. На съезде с Кайдакского моста Skoda перелетела через Ford и приземлилась передними колесами у него на капоте.

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