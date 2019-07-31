На популярном проспекте Днепра сузят дорогу на 4 месяца: назвали причину

В Днепре с первого августа на проспекте Гагарина сузят проезжую часть на четыре месяца.

Это связано с проведением ремонтных работ, сказано в распоряжении городского головы.

Сужение дороги Donbass.sq

Как стало известно, дорогу сузят по улице Академика Лазаряна в районе домов №9 и №10. Коммунальщики отремонтируют электросети.

Согласно распоряжению, ремонтные работы должны закончить до 12 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре масштабное отключение света: список улиц.

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