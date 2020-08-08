На пляжах Днепропетровщины обнаружили кишечную палочку: где опасно купаться
Все официальные пляжи Днепропетровской области продолжают проходить регулярную проверку состояния прибрежных вод.
Согласно последним данным, полностью безопасны только два из 12 пляжей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного лабораторного центра.
Повышенное содержание кишечной палочки обнаружили на таких пляжах:
Днепр, пляж КП "Парк культуры и отдыха Приднепровский";
Днепр, пляж КП "Парк культуры и отдыха Сагайдак";
Днепр, пляж на Монастырском острове;
Каменское, зона отдыха в районе улицы Набережной;
Кривой Рог, городской пляж на улице Маршака;
Кривой Рог, городской пляж в парке имени Мершавцева;
Кривой Рог, ставок на жилмассиве АО "Южный ГОК";
Верхнеднепровск, пляж на водохранилище;
Зеленодольск, городской пляж на водохранилище:
Новомосковск, детский пляж.
В Кривом Роге в ставке на жилмассиве АО "Южный ГОК" кроме кишечной палочки обнаружили также превышение количества колифагов. Возбудителей инфекционных заболеваний в водоемах региона не выявили.
Безопасными в Днепропетровской области на сегодня являются официальные пляжи Никополя и Павлограда.
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