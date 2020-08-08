На пляжах Днепропетровщины обнаружили кишечную палочку: где опасно купаться. Коллаж

Все официальные пляжи Днепропетровской области продолжают проходить регулярную проверку состояния прибрежных вод.

Согласно последним данным, полностью безопасны только два из 12 пляжей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного лабораторного центра.

Повышенное содержание кишечной палочки обнаружили на таких пляжах:

Днепр, пляж КП "Парк культуры и отдыха Приднепровский";

Днепр, пляж КП "Парк культуры и отдыха Сагайдак";

Днепр, пляж на Монастырском острове;

Каменское, зона отдыха в районе улицы Набережной;

Кривой Рог, городской пляж на улице Маршака;

Кривой Рог, городской пляж в парке имени Мершавцева;

Кривой Рог, ставок на жилмассиве АО "Южный ГОК";

Верхнеднепровск, пляж на водохранилище;

Зеленодольск, городской пляж на водохранилище:

Новомосковск, детский пляж.

В Кривом Роге в ставке на жилмассиве АО "Южный ГОК" кроме кишечной палочки обнаружили также превышение количества колифагов. Возбудителей инфекционных заболеваний в водоемах региона не выявили.

Безопасными в Днепропетровской области на сегодня являются официальные пляжи Никополя и Павлограда.

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