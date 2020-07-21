На пляжах Днепропетровщины нашли опасную инфекцию: где не стоит купаться . Коллаж

В Днепропетровской области показатели воды на половине пляжей не соответствуют норме.

Согласно результатам лабораторной проверки, отдых на пляжах региона может быть опасным. Об этом сообщает "34 телеканал".

Областной лабораторный центр каждую неделю берет пробы воды со всех 12 официальных пляжей области. Половина из них, по последним данным, тесты не прошли.

Самая неблагоприятная ситуация на пляже в Новомосковске. Там обнаружили кишечную палочку – уровень бактерий превысил норму более чем в 10 раз. Сейчас ищут источник заражения. Несмотря на это, на пляже немало отдыхающих. Большинство людей не пугают ни таблички о запрете купания, ни предупреждения спасателей.

На втором месте по уровню опасности находится пляж возле улицы Маршака в Кривом Роге. Здесь количество кишечной палочки также превышает норму в несколько раз.

На пляжах Днепра вода в норме, бактерий в ней не обнаружили. Вместе с тем, местами в реке понижен уровень кислорода, из-за чего активно развиваются микроорганизмы и вода начинает "цвести".

Кроме кишечной палочки, на пляжах можно подхватить дизентерию, сальмонеллез и холеру. Чтобы избежать заражения, не ныряйте и не глотайте речную воду. Если после отдыха Вы все таки заметили симптомы кишечной инфекции – тошнота, боль в животе, повышенная температура, слабость – сразу же обращайтесь за помощью к медикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре от коронавируса умер еще один пациент.