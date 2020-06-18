На нескольких улицах Днепра отключат газ: кого коснется

В четверг, 18 июня, в Днепре будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей.

Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на газовых сетях по улице Широкой, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Газа не будет по следующим адресам:

ул. Широкая, 112а, 173, 173а, 169, 167, 165,1 63, 161, 159, 157, 155, 155а, 153;

ул. Межевая, 30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине по решению Шестого апелляционного суда в июне 2020-го в 2-3 раза повысили нормативы на газ. В результате семьям без счетчиков придется платить за голубое топливо значительно больше.