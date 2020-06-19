На нескольких улицах Днепра отключат газ: адреса

В понедельник, 22 июня, в Самарском районе Днепра будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей.

Это связано с проведением ремонтных работ на газопроводе, который был поврежден из-за падения дерева во время непогоды 16 июня, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Газа не будет по следующим адресам:

ул. Академика Королева, 19А, 21, 23А, 29, 31, 33/1, 33/2, 35В, 45, 45А, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122А, 122Б;

ул. Курская, 100, 121, 123.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине по решению Шестого апелляционного суда в июне 2020-го в 2-3 раза повысили нормативы на газ. В результате семьям без счетчиков придется платить за голубое топливо значительно больше.