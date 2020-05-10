На крупнейших предприятиях Днепропетровщины провели дезинфекцию. Фото

Игорь Кравченко Жизнь города 11:10, 10.05.2020

В субботу, 9 мая, спасатели провели санобработку в Кривом Роге, Желтых Водах, Пятихатском и Днепровском районах Днепропетровской области.

Для недопущения распространения коронавируса дезинфекцию также провели на предприятиях ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", АО "ДнепрАзот", ЧАО "Южкокс", ПАО "Днепровский металлургический комбинат". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Обработка проведена в местах массового пребывания людей, остановок и супермаркетов и прилегающих территорий, тротуаров, автодорог, а также мест, где были выявлены случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.

Спасатели провели обработку в местах массового пребывания людей
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели провели обработку в местах массового пребывания людей
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели провели обработку в местах массового пребывания людей
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Для санобработки использовали смесь на основе гипохлорита натрия. Реагент является безопасным для людей и животных.

Всего проведено дезинфекцию 64 километров дорог и тротуаров, 122 объекта и 38 остановок общественного транспорта. К работам были привлечены 32 человека личного состава.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине количество зараженных коронавирусом превысило 700 человек. Наибольшее количество новых случаев за последние сутки выявлено в Днепре.

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