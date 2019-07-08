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Популярный ж/д переезд под Днепром перекроют на двое суток

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На Днепропетровщине перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд "169 километр".

Проезд будет запрещен в течение двух суток - с 20:00 8 июля до 20:00 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

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Под Днепром перекроют железнодорожный переезд

Под Днепром перекроют железнодорожный переезд

Днепр Час

Переезд будет перекрыт для реконструкции путей Запорожье - Каменское - Сухачевка.

Карта

Карта

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре взорвали банкомат ПриватБанка и украли сотни тысяч гривень. В банке объявили крупное вознаграждении за информацию о преступниках.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
УкрзалізницяДнепр
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