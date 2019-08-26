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На два года: в центре Днепра перекроют важную дорогу

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В центре Днепра планируют перекрыть проезжую часть на два года.

Это связано со строительством торгового центра компанией "Интерсервисстрой", сказано в проекте распоряжения городского головы.

Перекрытие дороги

Перекрытие дороги

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Так, со 2 сентября 2019 года по 2 сентября 2021 года хотят перекрыть проезжую часть в центре города.

Перекрытие состоится на улице Михаила Коцюбинского (от дома №10 до №18), а также на улице Глинки (в районе домов №1 и №2).

Кроме этого, могут перекрыть улицу Ломаную (от дома №6 до №18а по улице Михаила Коцюбинского).

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На время проведения работ установят специальные ограждения и знаки.

Отметим, что контролировать выполнение этого распоряжения будет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, красавица-патрульная восхитила сеть отважным поступком в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Теги
дороги строительство
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