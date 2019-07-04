Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, как проходит реконструкция сквера Прибрежного.

Он отметил, что преображают большую часть территории - около 2,5 га, сообщил мэр на странице в Instagram.

"Сквер Прибрежный в Днепре - место, где мы реконструируем большую часть территории - около 2,5 га. Делаем все на долгие годы. В Украине таких проектов, пожалуй, единицы. В сквере предусмотрено всю инфраструктуру - от освещения до туалетов", – сказал Филатов.

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Мэр Днепра добавил, что строители работают без выходных, и поэтому открытие сквера произойдет в День города.

Сквер Прибрежный Instagram Бориса Филатова

Филатов отметил, что в сквере смогут отдохнуть как дети, так и взрослые.

Сквер Прибрежный Instagram Бориса Филатова

Сквер Прибрежный Instagram Бориса Филатова

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