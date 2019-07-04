Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, как проходит реконструкция сквера Прибрежного.
Он отметил, что преображают большую часть территории - около 2,5 га, сообщил мэр на странице в Instagram.
"Сквер Прибрежный в Днепре - место, где мы реконструируем большую часть территории - около 2,5 га. Делаем все на долгие годы. В Украине таких проектов, пожалуй, единицы. В сквере предусмотрено всю инфраструктуру - от освещения до туалетов", – сказал Филатов.
Сквер Прибережний у Дніпрі – місце, де ми реконструюємо чималу частину території – близько 2,5 га. Робимо все на довгі роки. В Україні таких проектів, мабуть, одиниці. У сквері передбачено всю інфраструктуру - від освітлення до вбиралень. ⠀ Будівельники працюють без вихідних. Тож зустрінемося тут уже незабаром – на День Міста.
Мэр Днепра добавил, что строители работают без выходных, и поэтому открытие сквера произойдет в День города.
Сквер Прибрежный
Instagram Бориса Филатова
Филатов отметил, что в сквере смогут отдохнуть как дети, так и взрослые.
Сквер Прибрежный
Instagram Бориса Филатова
Сквер Прибрежный
Instagram Бориса Филатова
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