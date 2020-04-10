На Днепровском меткомбинате зафиксирована вспышка коронавируса

На Днепровском металлургическом комбинате в Камеском Днепропетровской области зафиксировали вспышку коронавируса.

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COVID-19 подтвердили у троих сотрудников ДМК, сообщили в пресс-службе предприятия. Там уже провели тотальную дезинфекцию объектов, где могли находиться инфицированные.

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На комбинате также устанавливают людей, которые контактировали з заболевшими коронавирусом. Всех сотрудников, которые могут работать удаленно, перевели на дистанционный режим работы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 10 апреля в областной больнице имени Мечникова в Днепре врачи боролись за жизнь тяжелой пациентки с коронавирусной инфекцией.

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