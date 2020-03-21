На Днепропетровщину надвигается арктический циклон: предупреждение спасателей

С 22 марта в Днепропетровской области ожидается значительное ухудшение погодных условий.

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Ночью температура воздуха опустится до 1-7 градусов мороза. Днем температура воздуха буде колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый). Также ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 сантиметра, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 22 марта, по прогнозу Укргидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до 2-4 градусов тепла. Днем температура воздуха буде колебаться от 5 до 7 градусов тепла. Ночью – мокрый снег, днем – снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине на 23 марта Укргидрометцентр

В понедельник, 23 марта, по прогнозу Укргидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов мороза. Днем температура воздуха буде колебаться от 4 градусов мороза до 6 градусов тепла. Ночью и днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине на 23 марта Укргидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прогнозировали теплую и солнечную погоду.

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