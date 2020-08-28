На Днепропетровщину из зоны ООС вернулись бойцы "Холодного Яра". Facebook/"93-тя ОМБр Холодний Яр"

В пятницу, 28 августа, в Днепропетровскую область из зоны проведения ООС вернулась 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Последние семь месяцев бойцы боролись с российскими оккупационными войсками на Луганщине. Об этом сообщили на странице бригады "Холодный Яр" в Facebook.

Солдатам удалось выбить врагов с их позиций на нескольких участках фронта, уничтожить или повредить их оружие, технику и транспорт. Кроме того, бойцы бригады смогли разрушить временные огневые позиции противника.

"Нашу ротацию интервенты запомнят надолго. По оценкам высшего командования, ротация на Луганщину продемонстрировала, что по количеству выполненных боевых задач мы являемся одной из самых эффективных боевых бригад", – сказано в сообщении.

За период этой ротации 93-я бригада потеряла девять человек. Во время боевых действий на Донбассе погибли Герман Соловьев, Сергей Рацун, Клавдия Сытник, Владимир Федченко, Дмитрий Фирсов, Алексей Куприков, Алексей Лисин, Леонид Скакуненко и Евгений Сафонов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре возле воинской части нашли тело мужчины. На месте происшествия работала полиция и судмедэксперты.

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