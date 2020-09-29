На Днепропетровщину идет циклон с грозами и дождями

В среду, 30 сентября, в Днепре и области прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

Юго-западный циклон принесет в регион дожди и грозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Какой будет погода в ближайшие дни:

Днем 30 сентября на всей территории Днепропетровщины пройдут сильные дожди, ожидаются грозы. Также синоптики прогнозируют порывы юго-восточного ветра, скорость которых составит 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 9-14 градусов по Цельсию, днем – 19-24 градуса.

1-2 октября в регионе ожидаются небольшие дожди, днем температура воздуха снизится до 15-20 градусов.

Как сообщили в ГСЧС, в области сохранится первый (желтый) уровень опасности.

На Днепропетровщину надвигается циклон. Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Украину накроют дожди, синоптик рассказала, где будет холоднее всего. Ухудшение погодных условий ожидается 30 сентября.