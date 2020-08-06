На Днепропетровщине жители четырех городов остались без воды из-за долгов. pbs.twimg.com

В четверг, 6 августа, четыре города Днепропетровской области – Павлоград, Терновка, Першотравенск и Синельниково – остались без воды.

Причиной отключения водоснабжения стала задолженность местных водоканалов. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

ДТЭК отключил водоканал "Днепр – Западный Донбасс" от электроснабжения после предупреждения о неуплате долгов. На сегодня задолженность Павлограда составляет 48 млн грн, Першотравенска – 10,1 млн, Терновки – 12,5 млн, Синельниково – 26,3 млн.

Водоканал Синельниково передали в управление Днепропетровского областного совета, который проведет переговоры с ДТЭКом. Мэры Терновки и Першотравенска в свою очередь пообещали в ближайшее время компенсировать часть своей задолженности. Таким образом, в трех этих городах в ближайшее время снова появится вода.

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