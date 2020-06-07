На Днепропетровщине запустят производство топлива для ракетных комплексов

В субботу, 6 июня, во время рабочего визита на Днепропетровщину министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны, Правительство приняли решение о развертывании рабочих программ и создании новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Кабинет министров и СНБО приняли решение – развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно Правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем также занимается этот завод", – заявил Арсен Аваков.

Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракет "Ольха" и "Нептун" Пресс-служба МВД

Министр добавил, что главная задача, чтобы конструкторское бюро "Луч", Павлоградский химзавод и ряд других оборонных предприятий смогли выпускать ракетные комплексы, которые способны защищать морские и сухопутные границы.

Директор завода Леонид Шиман Павлоградского химзавода отметил, что в феврале Указом Президента была восстановлена ​​ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

"Сейчас мы планируем набрать около 540 рабочих. И уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Ольхи М", "Тайфун" и оперативно-тактических комплексов "Гром". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч рабочих", – рассказал Леонид Шиман.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Павлоград Днепропетровской области из-за полицейских, которых подозревают в создании преступной группировки. Там министр сообщил о расформировании Павлоградского отдела полиции и о тотальной отработке региона.