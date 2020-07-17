На Днепропетровщине запустили поисковую систему автовладельцев-должников

На Днепропетровщине запустили систему поиска автовладельцев с долгами.

На данный момент программа работает в тестовом режиме на трассе "Днепр-Запорожье". Об этом сообщает "ТСН".

В случае, если зафиксированное камерой авто есть в базе данных, программа автоматически передает сигнал к стационарному посту полиции. Там патрульные останавливают нарушителя и предлагают оплатить штраф на месте или оставить машину на штрафплощадке.

Всего за неделю работы системы из почти сотни водителей взыскали около 400 тысяч гривен. В ближайшее время ее запустят еще на трех блокпостах области. Впоследствии ее распространят по территории всей страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате серьезного ДТП пострадали ребенок и мужчина.